Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Главные новогодние мероприятия пройдут с 20.00 31 декабря до 2.00 первого января в девяти локациях во всех районах города.
Фото: администрация Уфы
Сегодня, 11 декабря, в мэрии города сообщили, что общественный транспорт в Уфе будет курсировать до двух часов ночи.
С 22.00 до городских и районных праздничных площадок будут ездить автобусы с интервалом 15-20 минут.
С 30 декабря 2023 года по восьмое января 2024 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня – с 8.00 до 20.00. Количество выпускаемых автобусов уменьшится на 30%.
По междугородным маршрутам расписание пока что не меняется.
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