Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Сегодня, 11 декабря, в мэрии города сообщили, что общественный транспорт в Уфе будет курсировать до двух часов ночи.

С 22.00 до городских и районных праздничных площадок будут ездить автобусы с интервалом 15-20 минут.

С 30 декабря 2023 года по восьмое января 2024 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня – с 8.00 до 20.00. Количество выпускаемых автобусов уменьшится на 30%.

По междугородным маршрутам расписание пока что не меняется.