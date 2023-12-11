18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Домой на автобусе: как будет работать общественный транспорт в Уфе в новогоднюю ночь

Главные новогодние мероприятия пройдут с 20.00 31 декабря до 2.00 первого января в девяти локациях во всех районах города.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Сегодня, 11 декабря, в мэрии города сообщили, что общественный транспорт в Уфе будет курсировать до двух часов ночи.

С 22.00 до городских и районных праздничных площадок будут ездить автобусы с интервалом 15-20 минут.

С 30 декабря 2023 года по восьмое января 2024 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня – с 8.00 до 20.00. Количество выпускаемых автобусов уменьшится на 30%.

По междугородным маршрутам расписание пока что не меняется.

Уфа гуляем: где пройдут главные праздничные мероприятия в новогоднюю ночь

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: