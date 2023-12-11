В Башкортостане два выходных из новогодних каникул перенесут на другие даты

Новогодние каникулы в этом году начнутся уже 30 декабря (в субботу) и продлятся 10 дней – до восьмого января 2024 года включительно.

Праздничные выходные шестого и седьмого января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому будут перенесены на другие даты: за шестое января отдыхать будем в пятницу, 10 мая, за седьмое января – во вторник, 31 декабря 2024 года.

В первой половине следующего года жителей республики ждет несколько длинных выходных: с 23 по 25 февраля, с восьмого по 10 марта, с 28 апреля по первое мая, с девятого по 12 мая.