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Как будут работать поликлиники Башкортостана с 31 декабря по 8 января?

11 декабря на совещании в правительстве республики обсудили график работы медицинских учреждений в грядущие новогодние каникулы.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что поликлиники будeт работать во все праздничные дни с 8.00 до 17.00, помощь в стационарах будет оказываться круглосуточно.

Выписывать лекарства в поликлиниках и на дому будут с первого по шестое и восьмого января 2024 года.

В эти же дни с 8.00 до 17.00 будет проводиться диспансеризация.

Скорая помощь будет работать круглосуточно.

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