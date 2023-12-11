Как будут работать поликлиники Башкортостана с 31 декабря по 8 января?

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что поликлиники будeт работать во все праздничные дни с 8.00 до 17.00, помощь в стационарах будет оказываться круглосуточно.

Выписывать лекарства в поликлиниках и на дому будут с первого по шестое и восьмого января 2024 года.

В эти же дни с 8.00 до 17.00 будет проводиться диспансеризация.

Скорая помощь будет работать круглосуточно.