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В Уфе пройдут съемки фильма по мотивам сказки «Аленький цветочек»

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Производством романтической комедии под рабочим названием «Однажды в Уфе» займутся кинокомпания «12Кадр» (Москва) и киностудия «Уральский кинопарк» (Уфа).

vk.com/ufa

vk.com/ufa

«В центре сюжета – необычная девушка Вика. Только она способна разглядеть в одном из манекенов в торговом центре заколдованного парня Радмира. Главной героине предстоит заставить близких поверить в чудо, спасти Радмира и найти любовь».

Съемки пройдут летом 2024 года и охватят не только Уфу, но и такие достопримечательности Башкортостана, как пещера Шульган-Таш, гора Торатау и Нугушское водохранилище.

Выход в российский прокат запланирован на октябрь 2025 года, к 35-летию республики Башкортостан.

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