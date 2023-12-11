В Уфе пройдут съемки фильма по мотивам сказки «Аленький цветочек»

«В центре сюжета – необычная девушка Вика. Только она способна разглядеть в одном из манекенов в торговом центре заколдованного парня Радмира. Главной героине предстоит заставить близких поверить в чудо, спасти Радмира и найти любовь».

Съемки пройдут летом 2024 года и охватят не только Уфу, но и такие достопримечательности Башкортостана, как пещера Шульган-Таш, гора Торатау и Нугушское водохранилище.

Выход в российский прокат запланирован на октябрь 2025 года, к 35-летию республики Башкортостан.