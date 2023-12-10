В Уфу придет потепление

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина это рабочей недели в Уфе будет такой же морозной и солнечной. Со среды солнце спрячется, но зато наступит потепление. Осадков не обещают вообще.

Понедельник, 11 декабря: до -23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -29°, без осадков.

Вторник, 12 декабря: до -22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -23°, без осадков.

Среда, 13 декабря: до -16°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -19°, без осадков.

Четверг, 14 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -16°, без осадков.

Пятница, 15 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -16°, без осадков.