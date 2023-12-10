18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфу придет потепление

Поделиться:

Почти всю эту неделю погода мучила уфимцев аномальными даже по меркам декабря холодами. Рассказываем о том, чего ждать от следующей.

По прогнозу Гидрометцентра, первая половина это рабочей недели в Уфе будет такой же морозной и солнечной. Со среды солнце спрячется, но зато наступит потепление. Осадков не обещают вообще.

Понедельник, 11 декабря: до -23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -29°, без осадков.

Вторник, 12 декабря: до -22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -23°, без осадков.

Среда, 13 декабря: до -16°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -19°, без осадков.

Четверг, 14 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -16°, без осадков.

Пятница, 15 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -16°, без осадков.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: