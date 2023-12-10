В Уфу придет потепление

Почти всю эту неделю погода мучила уфимцев аномальными даже по меркам декабря холодами. Рассказываем о том, чего ждать от следующей.
По прогнозу Гидрометцентра, первая половина это рабочей недели в Уфе будет такой же морозной и солнечной. Со среды солнце спрячется, но зато наступит потепление. Осадков не обещают вообще.
Понедельник, 11 декабря: до -23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -29°, без осадков.
Вторник, 12 декабря: до -22°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -23°, без осадков.
Среда, 13 декабря: до -16°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -19°, без осадков.
Четверг, 14 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -16°, без осадков.
Пятница, 15 декабря: до -12°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -16°, без осадков.
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