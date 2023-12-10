Башкортостан вошел в топ-25 «благополучных» регионов России

В рейтинге учитывалось соотношение средней заработной платы и минимальной стоимости жизни (фиксированный набор товаров, а также минимально необходимых услуг).

Первые места заняли:

1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 140 715 рублей и 24 073 рубля (индекс социального благополучия – 5,85);

2. Ненецкий автономный округ – 116 939 рублей и 25 297 рублей (4,62);

3. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 97 187 рублей и 22 640 рублей (4,29);

4. Сахалинская область – 107 046 рублей и 25 639 рублей (4,18);

5. Магаданская область – 118 851 рублей и 29 070 рублей (4,09).

Год назад топ-5 выглядел почти так же, только на четвертой позиции был Чукотский автономный округ, а Магаданская область отсутствовала.

Москва (4,04) и Санкт-Петербург (3,75), как и в прошлом году, заняли шестую и восьмую строчки соответственно.

Башкортостан (56 414 рублей и 18 897 рублей; индекс социального благополучия – 2,99) в рейтинге за год поднялся на одну позицию и занимает 24 строчку, отставая от Челябинской области (индекс – 3, 23 позиция) и Татарстана (индекс – 3,36, 16 позиция).