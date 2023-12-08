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В Башкортостане резко подорожали огурцы и яйца

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 27 ноября по четвертое декабря 2023 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (9,4%) и яйца (3,6%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на макароны (2,8%), сыры (2,6%) вермишель (2,4%) и морковь (1,6%).

Цены на огурцы и яйца растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели колбаса (4,1%), свекла (3,1%) и сахар (2,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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