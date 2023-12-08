Радий Хабиров поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году

«Башкортостан сегодня – вместе с нашим президентом. Жители нашей республики всецело поддерживают историческое и своевременное решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы главы государства.

Владимир Владимирович как-то сказал, что «в Башкортостане, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов». И сегодня многонациональный народ Башкортостана – надежная опора нашей страны», – написал Радий Хабиров.

Ранее глава региона в ходе прямой линии рассказал о том, стоит ли ожидать каких-либо террористических угроз в период выборов, а также о том, будет ли он сам баллотироваться на второй срок.