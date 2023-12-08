18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Радий Хабиров поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах в 2024 году

Поделиться:

Сегодня, восьмого декабря, стало известно, что президент Владимир Путин будет выдвигаться на новый срок на выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Башкортостан сегодня – вместе с нашим президентом. Жители нашей республики всецело поддерживают историческое и своевременное решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы главы государства.

Владимир Владимирович как-то сказал, что «в Башкортостане, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов». И сегодня многонациональный народ Башкортостана – надежная опора нашей страны», – написал Радий Хабиров.

Ранее глава региона в ходе прямой линии рассказал о том, стоит ли ожидать каких-либо террористических угроз в период выборов, а также о том, будет ли он сам баллотироваться на второй срок.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: