В Башкортостане за неделю подорожало дизельное топливо

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты по состоянию на четвертое декабря 2023 года.
За отчетную неделю цена на дизельное топливо поднялась на 0,8 копейки до 61,04 рубля.
Цены на бензин за этот период не изменились:
– бензин в среднем – 51,81 рубля за литр;
– АИ-92 – 49,24 рубля за литр;
– АИ-95 – 53,04 рубля за литр;
– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр.
Неделю назад мы писали о том, что ДТ подорожало на 45 копеек.
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (52,97 рубля за литр) и по России (54,56 рубля за литр).
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