В Башкортостане за неделю подорожало дизельное топливо

За отчетную неделю цена на дизельное топливо поднялась на 0,8 копейки до 61,04 рубля.

Цены на бензин за этот период не изменились:

– бензин в среднем – 51,81 рубля за литр;

– АИ-92 – 49,24 рубля за литр;

– АИ-95 – 53,04 рубля за литр;

– АИ-98 и выше – 65,27 рубля за литр.

Неделю назад мы писали о том, что ДТ подорожало на 45 копеек.

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (52,97 рубля за литр) и по России (54,56 рубля за литр).