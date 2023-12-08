Мэрия Уфы одобрила 4 больших инвестпроекта на 2 млрд рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и бизнес-шериф Агарагим Кагиргаджиев провели очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».
Фото: администрация Уфы
Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше двух млрд рублей:
– строительство в Октябрьском районе комплекса для семейного отдыха с бассейном и фитнес-клубом, а также открытие кафе, спортивных площадок, бань и гостевых домов с мангальной зоной;
– завод по выпуску индукционного оборудования, который расположится в цехах старого предприятия;
– запуск цеха по производству арматуры и металлического профиля на базе крупного уфимского завода;
– создание высокотехнологичного кластера производства электроники.
Ратмир Мавлиев поручил оказать содействие и представить эти проекты на республиканском «Инвестчасе».
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