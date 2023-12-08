Мэрия Уфы одобрила 4 больших инвестпроекта на 2 млрд рублей

Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше двух млрд рублей:

– строительство в Октябрьском районе комплекса для семейного отдыха с бассейном и фитнес-клубом, а также открытие кафе, спортивных площадок, бань и гостевых домов с мангальной зоной;

– завод по выпуску индукционного оборудования, который расположится в цехах старого предприятия;

– запуск цеха по производству арматуры и металлического профиля на базе крупного уфимского завода;

– создание высокотехнологичного кластера производства электроники.

Ратмир Мавлиев поручил оказать содействие и представить эти проекты на республиканском «Инвестчасе».