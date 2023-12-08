18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия Уфы одобрила 4 больших инвестпроекта на 2 млрд рублей

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и бизнес-шериф Агарагим Кагиргаджиев провели очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше двух млрд рублей:

– строительство в Октябрьском районе комплекса для семейного отдыха с бассейном и фитнес-клубом, а также открытие кафе, спортивных площадок, бань и гостевых домов с мангальной зоной;

– завод по выпуску индукционного оборудования, который расположится в цехах старого предприятия;

– запуск цеха по производству арматуры и металлического профиля на базе крупного уфимского завода;

– создание высокотехнологичного кластера производства электроники.

Ратмир Мавлиев поручил оказать содействие и представить эти проекты на республиканском «Инвестчасе».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: