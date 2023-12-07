На лучшей вакансии декабря в Уфе предлагают до 180 тыс. рублей в месяц

Топ-5 вакансий декабря в Уфе выглядит следующим образом:

1. Водитель в «Магна» (грузоперевозки). Предлагаемая зарплата – 150-180 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по работе с корпоративными клиентами в «ПромГазСервис» (строительство и эксплуатация нефтегазовых объектов). Предлагаемая зарплата – 150 тыс. рублей в месяц.

3. Программист «1С» в ГК «Жилстройинвест». Предлагаемая зарплата – от 120 тыс. рублей в месяц.

4. Финансовый эксперт в «Сбербанк». Предлагаемая зарплата – от 109,1 тыс. рублей в месяц.

5. Техник азотно-компрессорных установок в «Технодизель» (продажа оборудования, используемого в нефтегазовой и нефтехимической отрасли). Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 150-12 тыс. рублей в месяц (наладчик-оператор станков с ЧПУ), в Казани – 200-250 тыс. рублей в месяц (водитель-экспедитор), в Москве – 400-450 тыс. рублей в месяц (Java Senior разработчик).