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Где покататься: все катки Уфы в сезоне 2023-2024

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Всего в этом зимнем сезоне будут обустроены 90 хоккейных коробок и 32 ледовых катка во всех районах города.

Демский район

– СК «Алга» (Левитана, 26/1);

– Центральная, 1/2;

– микрорайон «Яркий»;

– Демский парк.

Калининский район

– стадион имени Гастелло (Сельская Богородская, 1);

– Сельская Богородская, 53 к.2;

– парк «Первомайский»;

– Гвардейская, 58/5 (крытый).

Кировский район

– площадь перед Гостиным двором;

– стадион «Динамо» (Карлам Маркса, 2);

– Рубежная, 176;

– Кувыкина, 39;

– Набережная, 122;

– Зайнаб Биишевой, 19;

– ТЦ «Мега» (на парковке и крытый);

– санаторий «Зеленая роща» (Менделеева).

Ленинский район

– Центр Римы Баталовой (проспект Дружбы Народов, 47);

– «Арт-Квадрат» (Чернышевского, 88);

– Нехаева, 94.

Октябрьский район

– Менделеева, 199/1;

– Юрия Гагарина, 42/2а;

– Рихарда Зорге, 41;

– Российская, 171/1;

– парк Гафури;

– парк «Кашкадан»;

– площадь имени Ленина (остановка «Горсовет»);

– ипподром «Акбузат» (Менделеева, 147/1).

Орджоникидзевский район

– Александра Невского, 15 (центр шорт-трека);

– стадион «Строитель» (Александра Невского, 17).

Советский район

– Аграрный университет (Айская, 92);

– парк имени Якутова.

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