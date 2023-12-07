Где покататься: все катки Уфы в сезоне 2023-2024

Всего в этом зимнем сезоне будут обустроены 90 хоккейных коробок и 32 ледовых катка во всех районах города.
Демский район
– СК «Алга» (Левитана, 26/1);
– Центральная, 1/2;
– микрорайон «Яркий»;
– Демский парк.
Калининский район
– стадион имени Гастелло (Сельская Богородская, 1);
– Сельская Богородская, 53 к.2;
– парк «Первомайский»;
– Гвардейская, 58/5 (крытый).
Кировский район
– площадь перед Гостиным двором;
– стадион «Динамо» (Карлам Маркса, 2);
– Рубежная, 176;
– Кувыкина, 39;
– Набережная, 122;
– Зайнаб Биишевой, 19;
– ТЦ «Мега» (на парковке и крытый);
– санаторий «Зеленая роща» (Менделеева).
Ленинский район
– Центр Римы Баталовой (проспект Дружбы Народов, 47);
– «Арт-Квадрат» (Чернышевского, 88);
– Нехаева, 94.
Октябрьский район
– Менделеева, 199/1;
– Юрия Гагарина, 42/2а;
– Рихарда Зорге, 41;
– Российская, 171/1;
– парк Гафури;
– парк «Кашкадан»;
– площадь имени Ленина (остановка «Горсовет»);
– ипподром «Акбузат» (Менделеева, 147/1).
Орджоникидзевский район
– Александра Невского, 15 (центр шорт-трека);
– стадион «Строитель» (Александра Невского, 17).
Советский район
– Аграрный университет (Айская, 92);
– парк имени Якутова.
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