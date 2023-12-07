В Уфе запретили проезд по Мингажева и перекрыли участок на Пугачева

С 9.00 завтрашнего дня, восьмого декабря, до 20.00 28 июня 2024 года будет закрыт участок местного проезда от дома по Бородинской, 20 до здания по Пугачева, 49.

Перекрытие связано со строительством транспортной развязки в рамках проекта «Южные ворота».

Также мэрия предупреждает о запрете проезда вдоль трамвайных путей по Мингажева, от 50-летия Октября в сторону 8 Марта.

Об этом автомобилистов предупреждает дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен». Разрешено двигаться только направо или налево.

Такое решение приняли для снижения аварийности на перекрестке.