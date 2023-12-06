В Уфе пройдут сплошные проверки транспорта

Рейды пройдут седьмого, 14 и 21 декабря. Проверять будут весь пассажирский транспорт.

Проверки направлены в первую очередь на повышение безопасности пассажирских перевозок. Проверять будут не только сам транспорт, но и водителей.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 46 ДТП, в одном из них пострадал несовершеннолетний. Задержано пять водителей в нетрезвом состоянии.