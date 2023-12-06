18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе пройдут сплошные проверки транспорта

Поделиться:

Сегодня, шестого декабря, Госавтоинспекция Уфы предупредила о профилактических мероприятиях в городе.

vk.com/ufagibdd

vk.com/ufagibdd

Рейды пройдут седьмого, 14 и 21 декабря. Проверять будут весь пассажирский транспорт.

Проверки направлены в первую очередь на повышение безопасности пассажирских перевозок. Проверять будут не только сам транспорт, но и водителей.

Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 46 ДТП, в одном из них пострадал несовершеннолетний. Задержано пять водителей в нетрезвом состоянии.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: