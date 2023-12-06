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В мэрии Уфы прокомментировали затопление проспекта Салавата Юлаева

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Сегодня, шестого декабря, рано утром начали поступать сообщения об аварии на проспекте Салавата Юлаева около НИПИ «Петон». Жители публикуют видео, в которых десятки автомобилей практически плавают на парковке.

Оказалось, прорвало коллектор, введенный в эксплуатацию в 1989 году. На место выехали сотрудники «Уфаводоканала» и других служб, а также глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

Ситуацию прокомментировали в мэрии города:

«В 10.50 приступили к отключению аварийного участка, в 11.00 он был временно выведен из работы до устранения повреждения. Полный объем стоков перекачивается по резервному коллектору, ограничения в предоставлении услуг населению по водоотведению отсутствуют.

На данный момент прорабатывается план мероприятий для проведения аварийно-восстановительных работ на участке. Завершить их планируют до 24.00 7 декабря. Ситуация находится на контроле городских служб», – говорится в сообщении.

Тем временем жители сообщают о таких же авариях на перекрёстке Новомостовой и Октябрьской Революции, а также в поселке Тимашево.

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