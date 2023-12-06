Депутатов Башкортостана хотят освободить от ответственности за коррупцию при форс-мажорных обстоятельствах

Республиканскому парламенту предлагают внести правки в региональные законы о статусе депутата Госсобрания и о государственных должностях.
Фото: Anton M.
Об этом сообщает издание «РБК», ознакомившееся с текстом документа.
Если поправки утвердят, то госслужащие и депутаты будут освобождаться от ответственности за непредотвращение конфликта интересов и другие нарушения в части противодействия коррупции в случае если эти нарушения признаются «следствием обстоятельств, независящих от физического лица».
Среди таких обстоятельств: стихийные бедствия, пожар, эпидемия, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами (в том числе санкции иностранных государств) и органами местного самоуправления.
Другими словами, чиновников не будут наказывать за коррупционные проступки вроде непредоставления декларации или конфликта интересов, если, например, он находится под санкциями или в стране пандемия.
Издание обратилось за комментарием к эксперту, и тот пояснил, что инициатива может уменьшить количество необоснованных претензий к чиновникам из-за мелких недосмотров, но об освобождении от ответственности за серьезные коррупционные нарушения речь не идет.
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