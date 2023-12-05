В Башкортостане могут закрыть большинство магазинов разливных напитков

В Башкортостане уже много лет продолжается борьба с называемыми «наливайками» – это фактически розничные магазины, маскирующиеся под бары, что позволяет им обходить ограничения, продавая алкоголь после 23.00 и в те дни, когда это запрещено.
«Наливайки» зачастую располагаются в жилых домах или поблизости и на них поступает множество жалоб, так как они притягивают сомнительную публику со всего района.
Несколько лет назад республиканский парламент принял закон, устанавливающий минимальную площадь зала для торговли разливным алкоголем в 25 квадратных метров. Это позволило частично снять проблему, но окончательно «наливайки» не исчезли.
Фактически больше ничего в Башкортостане сделать не могли: не позволяло федеральное законодательство.
В скором времени в этой борьбе может наметиться прорыв: Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Теперь регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе и барах, ограничивать время продажи алкоголя в них, если они расположены в жилых домах или поблизости.
Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам названия, вводящие покупателей в заблуждение касательно их природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми такая продукция не обладает, использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в ее состав.
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