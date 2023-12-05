В Башкортостане могут закрыть большинство магазинов разливных напитков

«Наливайки» зачастую располагаются в жилых домах или поблизости и на них поступает множество жалоб, так как они притягивают сомнительную публику со всего района.

Несколько лет назад республиканский парламент принял закон, устанавливающий минимальную площадь зала для торговли разливным алкоголем в 25 квадратных метров. Это позволило частично снять проблему, но окончательно «наливайки» не исчезли.

Фактически больше ничего в Башкортостане сделать не могли: не позволяло федеральное законодательство.

В скором времени в этой борьбе может наметиться прорыв: Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Теперь регионы смогут запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе и барах, ограничивать время продажи алкоголя в них, если они расположены в жилых домах или поблизости.

Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам названия, вводящие покупателей в заблуждение касательно их природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения, приписывать особые свойства, в том числе лечебные, которыми такая продукция не обладает, использовать в наименованиях названия продуктов, которые не входят в ее состав.