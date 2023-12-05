Уфа гуляем: где пройдут главные праздничные мероприятия в новогоднюю ночь

19 декабря

Прибытие поезда Деда Мороза.

24 декабря

Открытие центральной городской елки (остановка «Горсовет»);

Открытие резиденции Деда Мороза.

24 декабря – 14 января

В резиденции Деда Мороза ежедневно в 18.00 будет проводиться праздничная церемония зажжения елки.

А также 24 декабря, седьмого и 13 января пройдут ярмарки, представления, зимние игры и забавы, мастер-классы и многое другое.

Праздничная программа на 31 декабря

Мероприятия пройдут с 20.00 31 декабря до 2.00 первого января в локациях:

– площадь перед Русдрамтеатром (остановка «Горсовет»);

– Демский парк;

– площадь перед ДК «Моторостроитель» (Машиностроителей, 10/1);

– сквер «Юнармейцев» (Мубарякова);

– парк «Волна» (Затон);

– площадь перед Дворцом спорта;

– парк «Кашкадан»;

– площадь имени С. Орджоникидзе;

– площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33).