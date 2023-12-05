Уфа гуляем: где пройдут главные праздничные мероприятия в новогоднюю ночь

В этом году все новогодние мероприятия в Уфе пройдут под знаком 450-летия города, именно с них будет дан старт юбилейным датам.
Фото: администрация Уфы
19 декабря
Прибытие поезда Деда Мороза.
24 декабря
Открытие центральной городской елки (остановка «Горсовет»);
Открытие резиденции Деда Мороза.
24 декабря – 14 января
В резиденции Деда Мороза ежедневно в 18.00 будет проводиться праздничная церемония зажжения елки.
А также 24 декабря, седьмого и 13 января пройдут ярмарки, представления, зимние игры и забавы, мастер-классы и многое другое.
Праздничная программа на 31 декабря
Мероприятия пройдут с 20.00 31 декабря до 2.00 первого января в локациях:
– площадь перед Русдрамтеатром (остановка «Горсовет»);
– Демский парк;
– площадь перед ДК «Моторостроитель» (Машиностроителей, 10/1);
– сквер «Юнармейцев» (Мубарякова);
– парк «Волна» (Затон);
– площадь перед Дворцом спорта;
– парк «Кашкадан»;
– площадь имени С. Орджоникидзе;
– площадь перед Уфимской детской филармонией (проспект Октября, 33).
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