В одном из уфимских парков начали строить ледовый городок

Один из районных расположится в парке «Волна»: сегодня, пятого декабря, глава администрации Ленинского района Олег Котов сообщил о том, что его уже начали возводить.

Городок украсят сказочные скульптуры во главе с Дед Морозом и Снегурочкой. Котов обещает, что в целом в парке в эти новогодние праздники будет больше световых элементов, чем в прошлые годы.

Традиционно центральным атрибутом площади стала новогодняя живая ель высотой 23 метра, еще в середине ноября привезенная из Затона. Для нее уже смонтировали каркас для будущего ледового «стакана».

Как мы писали ранее, по всей республике торжественное открытие новогодних городков должно состояться не позднее 23 декабря.

Фото опубликовал Олег Котов