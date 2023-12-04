Самый большой в Уфе каток откроется 5 декабря

Он откроется завтра, пятого декабря, и будет работать по расписанию:

вт-пт: с 17.00 до 21.00;

Выходные и праздники: с 12.00 до 21.00.

На катке есть теплая раздевалка с гардеробом и буфет, можно взять коньки напрокат или заточить свои.

В начале 2023 года взрослый билет стоил 100 рублей, детский до семи лет – 70 рублей, прокат коньков – 100 рублей в час.

Всего в этом сезоне для уфимцев будут обустроены 90 хоккейных коробок и 32 ледовых катка. Площадки расположены во всех районах города.