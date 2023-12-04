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В Уфе отключат воду в десятках жилых домов

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с четвертого по 10 декабря 2023 года.

5-6 декабря

Октябрьский район, горячая и холодная вода, с 11.00 пятого до 9.00 шестого декабря:

Максима Рыльского – 18, 20, 20/1, 20/2, 21/3, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 26/2.

Баязита Бикбая – 35/1, 35, 37, 39, 41.

Юрия Гагарина – 36/1,36/3, 38, 40, 44, 34, 35/1, 36, 36/2, 44/2.

7 декабря

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:

Комсомольская – 125/1.

Рязанская – 10.

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