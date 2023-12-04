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Ледовое царство: когда в Уфе откроются новогодние городки

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Города республики продолжают подготовку к празднованию Нового года. Сегодня, четвертого декабря, на совещании в правительстве обозначили сроки завершения основных работ.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

До девятого декабря все муниципалитеты должны оборудовать новогоднюю подсветку зданий, улиц, общественных пространств, парков и скверов, завершить установку искусственных елок.

Живые ели поставят до 20 декабря. К этой же дате службы должны достроить новогодние городки и завершить сертификацию горок.

По всей республике торжественное открытие новогодних городков должно состояться не позднее 23 декабря.

Всего в этом году планируют оборудовать 1012 ледовых городков, установить 2103 ели, в том числе 283 искусственных, смонтировать более 218 км праздничной иллюминации, построить больше двух тыс. арт-объектов.

В Уфе установят 149 елей, два главных новогодних городка – на площади имени Ленина и у конгресс-холла «Торатау» – а также 17 районных.

В Уфе начали устанавливать пиксельную елку

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