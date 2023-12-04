Радий Хабиров поручил официально определить статус военкоров

Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение руководителю своей администрации Максиму Забелину официально определить статус военкоров.

«На телеканале Russia Today вышел документальный фильм о работе военных корреспондентов в зоне СВО. Там есть фрагмент в том числе про нашего Азата Садрыева, он на данный момент находится на Донбассе, это его седьмая длительная командировка.

У нас уже институт военных корреспондентов появился, а статус не определен. Понятно, что базово это будет делаться федеральным законодательством. Но мы договорились – посмотрите, подумайте, что можно сделать», – сказал Радий Хабиров.