Радий Хабиров поручил официально определить статус военкоров

Сегодня, четвертого декабря, на оперативном совещании правительства республики обсудили статус военных корреспондентов, работающих сейчас в зоне СВО.
Азат Садрыев в фильме Russia Today
Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение руководителю своей администрации Максиму Забелину официально определить статус военкоров.
«На телеканале Russia Today вышел документальный фильм о работе военных корреспондентов в зоне СВО. Там есть фрагмент в том числе про нашего Азата Садрыева, он на данный момент находится на Донбассе, это его седьмая длительная командировка.
У нас уже институт военных корреспондентов появился, а статус не определен. Понятно, что базово это будет делаться федеральным законодательством. Но мы договорились – посмотрите, подумайте, что можно сделать», – сказал Радий Хабиров.
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