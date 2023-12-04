В Уфе на площади строят резиденцию Деда Мороза

Резиденция площадью более 100 кв. м состоит из гостевой залы и комнаты для персонала. Ее строят из сосны, пока собирают каркас, далее приступят к утеплению.

Она расположена на площади имени В.И. Ленина, вблизи отеля «Азимут» (остановка «Горсовет»).

Торжественное открытие резиденции Деда Мороза состоится 24 декабря. Поддержать уфимского коллегу приедет российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Саму площадь к тому времени украсят ледяными фигурами, иллюминацией и горками.

Резиденция будет работать по следующему графику:

25-30 декабря – с 16.00 до 20.00;

30 декабря – с 12.00 до 20.00;

31 декабря – с 12.00 до 2.00 первого января;

1-8 января – с 12.00 до 21.00;

9-13 января – с 16.00 до 20.00;

14 января в 14.00 – церемония закрытия.

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Фото опубликовала администрация Уфы