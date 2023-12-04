Глава региона подтвердил назначение Ирины Головановой министром ЖКХ Башкортостана, о котором мы писали ранее.

Также в статусе исполняющего обязанности главы администрации Кумертау утвержден Олег Астахов. Раньше он был главврачом городской больницы.

Бывший мэр Кумертау Олег Фролов останется в команде Радия Хабирова: тот поручил кадровой службе устроить его на новую должность.

Фролов покинул пост 30 ноября. Его отставка может быть частично или полностью связана с прошлогодним скандалом: в результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2021 года он по результатам конкурса назначил на должность начальницы отдела городского хозяйства свою знакомую, с которой раньше работал в другом месте.

Но на момент трудоустройства у женщины не было высшего профессионального образования, то есть квалификационным требованиям она не соответствовала.

В дальнейшем Фролов возложил на эту женщину обязанности своего заместителя по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.

Тогда прокуратура внесла в адрес председателя Горсовета Кумертау представление и оспорила распоряжение о приеме на работу. Результат конкурса признали недействительным, женщину понизили в должности, а Олегу Фролову объявили выговор.