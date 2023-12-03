В Уфе похолодает до -30°

По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе осадки будут в первой половине рабочей недели, а ее конец будет солнечным и морозным.

Понедельник, 4 декабря: до +3°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -10°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 5 декабря: до -8°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -15°, небольшой снег.

Среда, 6 декабря: до -13°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -26°, без осадков.

Четверг, 7 декабря: до -21°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – -29°, без осадков.

Пятница, 8 декабря: до -25°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -30°, без осадков.