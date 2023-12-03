В Уфе похолодает до -30°

Фактическая зима в этом году началась для уфимцев одновременно с календарной. Уже скоро придут настоящие декабрьские холода.
По прогнозу Гидрометцентра, на этой неделе в Уфе осадки будут в первой половине рабочей недели, а ее конец будет солнечным и морозным.
Понедельник, 4 декабря: до +3°, облачно, небольшой снег с дождем, в ночь на вторник – -10°, небольшой кратковременный снег.
Вторник, 5 декабря: до -8°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на среду – -15°, небольшой снег.
Среда, 6 декабря: до -13°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на четверг – -26°, без осадков.
Четверг, 7 декабря: до -21°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – -29°, без осадков.
Пятница, 8 декабря: до -25°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -30°, без осадков.
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