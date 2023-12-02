Вышел документальный фильм «Над Уфой» (ВИДЕО)

Фильм снимался при помощи квадрокоптеров в 2021 и 2022 годах, когда еще была разрешена такая съемка. Отличный повод посмотреть с высоты птичьего полета на город, в котором еще не было многих объектов, построенных к юбилею.

В выпуске рассказывается о том, как Уфа из крепости стала городом, о вхождении Башкортостана в состав русского государства, о большом уфимском пожаре, фенольной катастрофе и других исторических фактах.

Кроме того, рассказывается о современном населении, послевоенных изменениях и экономике города, об уфимских реках, музыкантах и знаменитостях.

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