Обновленный фасад уфимского Театра кукол светится по вечерам

Работы в Театре кукол уже подходят к концу. Как ожидается, он примет первых зрителей 23 декабря.
vk.com/radiyhabirov
Фотографии опубликовал в соцсетях Радий Хабиров. На них видно, как светится теперь фасад здания по вечерам.
По итогам реконструкции площадь театра увеличится в 2,5 раза – до 6,4 тыс. квадратных метров. Будет полностью отремонтировано основное здание и построен новый пристрой.
В большом зале полностью перестроена сцена с применением современных технических решений.
В Театре кукол расположатся творческие студии, музей и разные интерактивы, будет оборудована детская площадка.
Территория вокруг театра также благоустраивается, там уже устанавливают аллею миниатюр – модели памятников природы и архитектуры со всей России.
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