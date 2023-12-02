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Обновленный фасад уфимского Театра кукол светится по вечерам

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Работы в Театре кукол уже подходят к концу. Как ожидается, он примет первых зрителей 23 декабря.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

Фотографии опубликовал в соцсетях Радий Хабиров. На них видно, как светится теперь фасад здания по вечерам.

По итогам реконструкции площадь театра увеличится в 2,5 раза – до 6,4 тыс. квадратных метров. Будет полностью отремонтировано основное здание и построен новый пристрой.

В большом зале полностью перестроена сцена с применением современных технических решений.

В Театре кукол расположатся творческие студии, музей и разные интерактивы, будет оборудована детская площадка.

Территория вокруг театра также благоустраивается, там уже устанавливают аллею миниатюр – модели памятников природы и архитектуры со всей России.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

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