В Уфе стартовала программа модернизации поликлиник за 8 млрд рублей

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров. Основные работы в поликлинике запланированы на 2024 год.

«Благодаря этому девять тысяч маленьких пациентов отделения смогут получать медпомощь в хороших, комфортных условиях.

Мы всегда думали, что в Уфе с медицинскими учреждениями все хорошо. Однако с первичным звеном нашей столице нужно помочь – обновить помещения, мебель, оборудование», – написал Радий Хабиров.

Программа модернизации уфимских поликлиник рассчитана на семь лет – до 2030 года, графики ремонта и оснащения уже готовы. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.