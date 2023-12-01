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В Уфе стартовала программа модернизации поликлиник за 8 млрд рублей

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Большая программа модернизации первичного звена здравоохранения Уфы началась с ремонта детской поликлиники №2 (Степана Кувыкина, 14).

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров. Основные работы в поликлинике запланированы на 2024 год.

«Благодаря этому девять тысяч маленьких пациентов отделения смогут получать медпомощь в хороших, комфортных условиях.

Мы всегда думали, что в Уфе с медицинскими учреждениями все хорошо. Однако с первичным звеном нашей столице нужно помочь – обновить помещения, мебель, оборудование», – написал Радий Хабиров.

Программа модернизации уфимских поликлиник рассчитана на семь лет – до 2030 года, графики ремонта и оснащения уже готовы. Всего в планах – модернизация 118 объектов, стоимость программы оценивается в восемь млрд рублей.

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