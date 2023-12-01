ГИБДД 1-2 декабря проведет массовые проверки водителей в Уфе

Рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены «на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также перевозящих детей с нарушениями требований.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 19 ДТП, пострадавших не было. Задержано восемь водителей в нетрезвом состоянии.