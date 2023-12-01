Синоптики рассказали, каким будет декабрь в Башкортостане

«По сведению Гидрометцентра России, в республике Башкортостан в декабре среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма среднемесячной температуры воздуха – -10,8°).

Месячное количество осадков предполагается около нормы (норма – 30-50 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

Также синоптики добавляют, что «начало декабря в республике обещает быть неустойчивым. Через территорию республики в выходные дни и в начале следующей недели сместится серия атлантических циклонов». Поэтому в ближайшее время возможны перепады температуры от -8° до +3°.

«Температурные качели» ждут и Уфу: в субботу, второго декабря, днем будет +1°, в воскресенье – -7°, а в понедельник – +3°.