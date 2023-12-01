В Башкортостане продолжают расти цены на яйца и некоторые овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (17,2%), свекла (4%) и яйца (3,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские фруктовые и овощные консервы (по 2,2%), бананы и сливочное масло (по 2,1%).

Цены на огурцы и яйца растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели детские картофель (2,6%), сыры (2,5%) и морковь (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.