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В школах и детсадах Уфы начали устанавливать пурифайеры – устройства для очистки воды

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В Уфе состоялась презентация пилотного проекта с очищенной водой в школе №27 и гимназии №16. В рамках проекта в учебных заведениях вместо фонтанов устанавливаются пурифайеры, которыми могут пользоваться ученики.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Пурифайер – это устройство для очистки воды. В отличие от кулера, он подключается к водопроводу, вода в нем проходит через сложную систему фильтров и минерализуется до необходимых значений, а затем подается в сливной кран.

В школе №27 и гимназии №16, где установили по шесть пурифайеров (по два устройства на этаж), а также по одной системе, очищающей воду для приготовления еды и напитков, в пищеблоках.

Мэрия Уфы сообщает о том, что в рамках пилотного проекта системы многоступенчатой очистки и пурифайеры установили в каждом районе города – в семи школах и восьми детских садах. Удалось обеспечить чистой и полезной питьевой водой свыше 12 тыс. детей.

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