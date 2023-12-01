В школах и детсадах Уфы начали устанавливать пурифайеры – устройства для очистки воды

Пурифайер – это устройство для очистки воды. В отличие от кулера, он подключается к водопроводу, вода в нем проходит через сложную систему фильтров и минерализуется до необходимых значений, а затем подается в сливной кран.

В школе №27 и гимназии №16, где установили по шесть пурифайеров (по два устройства на этаж), а также по одной системе, очищающей воду для приготовления еды и напитков, в пищеблоках.

Мэрия Уфы сообщает о том, что в рамках пилотного проекта системы многоступенчатой очистки и пурифайеры установили в каждом районе города – в семи школах и восьми детских садах. Удалось обеспечить чистой и полезной питьевой водой свыше 12 тыс. детей.