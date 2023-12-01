Мэр Кумертау Олег Фролов ушел в отставку

«Сегодня завершилась моя трудовая деятельность на посту главы администрации города Кумертау», – написал Фролов, поблагодарив жителей, руководителей учреждений и коллег за работу.

Администрацию города в статусе исполняющего обязанности возглавит председатель Горсовета Олег Астахов.

Отставка Фролова может быть частично или полностью связана с прошлогодним скандалом: в результате прокурорской проверки выяснилось, что в декабре 2021 года он по результатам конкурса назначил на должность начальницы отдела городского хозяйства свою знакомую, с которой раньше работал в другом месте.

Но на момент трудоустройства у женщины не было высшего профессионального образования, то есть квалификационным требованиям она не соответствовала.

В дальнейшем Фролов возложил на эту женщину обязанности своего заместителя по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.

Тогда прокуратура внесла в адрес председателя Горсовета Кумертау представление и оспорила распоряжение о приеме на работу. Результат конкурса признали недействительным, женщину понизили в должности, а Олегу Фролову объявили выговор.