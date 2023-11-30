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В Уфе в ноябре подорожала аренда квартир

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Портал «Мир квартир» исследовал рынок аренды жилья в крупнейших городах, чтобы определить, как изменились цены по итогам ноября 2023 года.

Портал отмечает, что съемные квартиры продолжают дорожать по всей стране. За прошедший месяц «однушки» выросли в цене в 62 городах из 70 исследованных порталом, «двушки» – в 58, «трешки» – в 41 городе.

Более всего за месяц подорожали арендные квартиры в Набережных Челнах (+13,6%, +16,5%, +18,1% соответственно), Улан-Удэ (+12,1%, +15,3%, +14,7%) и Тольятти (+10,2%, +4,3%, +14,3%).

Самый низкий рост цен в Вологде (+0,1%, -4,4%, -13,4%), Сочи (-5,6%, -2,9%, -1,2%) и Оренбурге (+5,3%, +2,3%, -16,4%).

В Уфе в ноябре после резкого октябрьского роста цена аренды «однушки» поднялась на 2,1% (до 19 538 рублей в среднем), двухкомнатной квартиры – на 3% (до 25 559 рублей), трехкомнатной – на 5,5% (до 34 384 рублей). С начала года прирост составил более 20% по всем трем позициям.

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