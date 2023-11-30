В Башкортостане устанавливают «шериф-балки», имитирующие автомобили ДПС

Речь идет о так называемых «шериф-балках» – световых панелях, которые начинают работать в темное время суток, имитируя работу светосигнальной установки патрульного автомобиля ДПС.

В Минтрансе сообщают, что эффективность этого и других спецсредств, работающих в автоматическом режиме, доказана: на участках снижается количество раненых и погибших в ДТП, так как водители снижают скорость.

На сегодняшний день уже установлено 28 таких «шериф-балки» на аварийно-опасных участках, рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами и остановками. До конца года их количество доведут до 90.