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Радий Хабиров заявил, что не может воспрепятствовать сносу комплекса «Тан»

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Спортивный комплекс «Тан» прекратил работу с первого ноября текущего года. Пользователям возвращают деньги по неизрасходованным абонементам.

Фото от владельца комплекса «Тан»

Фото от владельца комплекса «Тан»

Комплекс расположен на улице Рихарда Зорге в Октябрьском районе Уфы. В него входят гостиница, бассейн, спортзал и сауна.

Ранее в сети появились слухи о возможном сносе здания и, по традиции, строительстве на его месте очередного высотного ЖК. Мэрия Уфысообщала, что уведомление о сносе ей не поступало.

Когда вопрос о судьбе комплекса в ходе «Прямой линии» задали Радию Хабирову, тот ответил, что не может запретить владельцу закрыть или снести комплекс, но может не позволить строить на его месте высотку.

«Мы в тему "Тана" лезть не будем. Собственник делает то, что хочет. Но строить очередной дом не будем», – сказал глава региона.

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