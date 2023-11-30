Радий Хабиров заявил, что не может воспрепятствовать сносу комплекса «Тан»

Спортивный комплекс «Тан» прекратил работу с первого ноября текущего года. Пользователям возвращают деньги по неизрасходованным абонементам.
Фото от владельца комплекса «Тан»
Комплекс расположен на улице Рихарда Зорге в Октябрьском районе Уфы. В него входят гостиница, бассейн, спортзал и сауна.
Ранее в сети появились слухи о возможном сносе здания и, по традиции, строительстве на его месте очередного высотного ЖК. Мэрия Уфысообщала, что уведомление о сносе ей не поступало.
Когда вопрос о судьбе комплекса в ходе «Прямой линии» задали Радию Хабирову, тот ответил, что не может запретить владельцу закрыть или снести комплекс, но может не позволить строить на его месте высотку.
«Мы в тему "Тана" лезть не будем. Собственник делает то, что хочет. Но строить очередной дом не будем», – сказал глава региона.
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