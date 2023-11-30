Мероприятия в честь 450-летия Уфы пройдут в августе

Ее назвал глава республики Радий Хабиров в ходе «Прямой линии».

По его словам, на данный момент проведение торжеств планируется на конец августа, точный даты еще не утверждены.

При этом День города традиционно будет отмечаться 12 июня. Перенос юбилейных мероприятий связан с тем, что многие объекты будут готовы к началу осени, а также с графиками гостей, которых планируют пригласить в Уфу.

Один из главных «юбилейных» объектов – это улица Октябрьской Революции, которую планируют сделать полупешеходной. Весь процесс реконструкции обойдется примерно в 2,5 млрд рублей, из них пока что выделили один миллиард.