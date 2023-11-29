Башкортостан назвали одним из самых событийных регионов на Russian event awards

Многочисленные мероприятия, прошедшие в Башкортостане в 2023 году, отметили на Всероссийском этапе конкурса Russian event awards.
Фото опубликовал Андрей Назаров
На конкурсе республике вручили 31 диплом в 22 номинациях из 50 возможных.
В том числе Гран-при в шести номинациях:
– «Регион событийного туризма»;
– лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма – международный фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты»;
– национальное событие 2023 года – детский фестиваль «Айда играть»;
– город событийного туризма – Бирск;
– событие Союзного государства – Х Форум регионов России и Беларуси, прошедший в Уфе;
– лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия – историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».
Кроме того, «серебро» получили:
– лучший проект по популяризации событийного туризма – Дни республики Башкортостан в Санкт-Петербурге;
– лучшее MICE событие – Международная неделя бизнеса – 2022.
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