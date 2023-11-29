Башкортостан назвали одним из самых событийных регионов на Russian event awards

На конкурсе республике вручили 31 диплом в 22 номинациях из 50 возможных.

В том числе Гран-при в шести номинациях:

– «Регион событийного туризма»;

– лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма – международный фестиваль башкирской лошади «Башҡорт аты»;

– национальное событие 2023 года – детский фестиваль «Айда играть»;

– город событийного туризма – Бирск;

– событие Союзного государства – Х Форум регионов России и Беларуси, прошедший в Уфе;

– лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия – историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш».

Кроме того, «серебро» получили:

– лучший проект по популяризации событийного туризма – Дни республики Башкортостан в Санкт-Петербурге;

– лучшее MICE событие – Международная неделя бизнеса – 2022.