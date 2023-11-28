Строительство «Восточного выезда» из Уфы завершат в 2024 году

По словам министра, по состоянию на 23 ноября 2023 года техническая готовность строительства объекта составляет более 80%. В конце сентября говорили о 76,7%.

Александр Клебанов сообщает, что завершение этапа, связанного с основным ходом объекта (дорога, тоннель, развязки и так далее) планируется в первом квартале 2024 года. После этого по «Восточному выезду» можно будет проехать. До конца 2024 года на объекте проведут благоустройство.

«Строительство "Восточного выезда" имеет большое значение для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата», – сообщил министр.

в августе прошлого года подрядчик заявлял, что завершит работы до конца 2023 года. Стоимость всего проекта составит порядка 45 млрд рублей.