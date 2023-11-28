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Строительство «Восточного выезда» из Уфы завершат в 2024 году

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов посетил строительную площадку будущего «Восточного выезда» в Уфе. Это одна из самых масштабных строек республики.

Фото опубликовал Александр Клебанов

Фото опубликовал Александр Клебанов

По словам министра, по состоянию на 23 ноября 2023 года техническая готовность строительства объекта составляет более 80%. В конце сентября говорили о 76,7%.

Александр Клебанов сообщает, что завершение этапа, связанного с основным ходом объекта (дорога, тоннель, развязки и так далее) планируется в первом квартале 2024 года. После этого по «Восточному выезду» можно будет проехать. До конца 2024 года на объекте проведут благоустройство.

«Строительство "Восточного выезда" имеет большое значение для развития транспортно-логистического потенциала республики, развития агломерации Уфы на территории Зауфимья, создания современной транспортной инфраструктуры, новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата», – сообщил министр.

в августе прошлого года подрядчик заявлял, что завершит работы до конца 2023 года. Стоимость всего проекта составит порядка 45 млрд рублей.

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