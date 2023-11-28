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С этой недели в Башкортостане водителей начнут штрафовать за летнюю резину

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Первого сентября 2023 года в России вступил в силу новый штраф: водителям запрещено ездить на резине не по сезону.

Фактически мера начинает работать с началом календарной зимы, то есть с пятницы, первого декабря.

Это правила, установленные постановлением правительства РФ от 27 июня: за летние шины зимой (с декабря по февраль включительно) и зимние летом (с июня по август включительно) будут штрафовать на 500 рублей.

В первом случае – так как это приводит к росту аварийности на дорогах, во втором – из-за того, что шипы разрушают дорожное покрытие.

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