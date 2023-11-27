В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 27 ноября по третье декабря 2023 года.
28 ноября
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:
Ульяновых – 21, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49.
Льва Толстого – 2.
29 ноября
Калининский район, горячая и холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Первомайская – 90, 92, 94, 96/1.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 15.30:
Проспект Октября – 60/2.
30 ноября
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 15.30:
Бульвар Хадии Давлетшиной – 3.
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