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В Уфе отключат воду в четырех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 27 ноября по третье декабря 2023 года.

28 ноября

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 18.00:

Ульяновых – 21, 27, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49.

Льва Толстого – 2.

29 ноября

Калининский район, горячая и холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Первомайская – 90, 92, 94, 96/1.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 15.30:

Проспект Октября – 60/2.

30 ноября

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 15.30:

Бульвар Хадии Давлетшиной – 3.

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