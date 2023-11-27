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В Уфе начали устанавливать пиксельную елку

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Сегодня, 27 ноября, рабочие приступили к подготовке площади имени В.И. Ленина к празднованию Нового года.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

В частности, начали сбор конструкции пиксельной елки. Также на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, горки, световые арки и различные художественные формы.

Зимой на ней традиционно расположится ледовый городок, в этом году он будет оформлен в виде замков с башнями. Заявлено, что на строительство понадобится 1300 кубических метров льда – в три раза больше, чем расходовали в предыдущие годы.

К замкам свезут мягкий снег для детского творчества и лепки снежных фигур.

Помимо этого, как мы писали ранее, на площадке перед отелем «Азимут» разместят резиденцию Деда Мороза с новогодней сценой и пастбищем северных оленей, а около памятника В.И. Ленину зальют каток.

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