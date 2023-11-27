2 девушки выпрыгнули из окна во время пожара в Уфе

Это пятиэтажный дом, на каждом этаже по четыре квартиры. В МЧС сообщают, что возгорание началось на лестничной площадке.

Одна из входных дверей квартиры была деревянная, она быстро выгорела и пожар распространился внутрь, вся квартира сильно повреждена огнем. У соседних квартир были металлические двери, но даже в одной из них из-за большой температуры повредилась мебель в коридоре.

Пожарные эвакуировали 14 человек, в том числе двоих детей, и кошку. До их прибытия две девушки, 17 и 18 лет, спрыгнули со второго этажа – обе с травмами позвоночника доставлены в больницу.

Пять человек, в том числе ребенок, отравились дымом – их на месте осмотрели врачи, от госпитализации отказались. Причина пожара устанавливается.