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Мэрия Уфы одобрила 4 больших инвестпроекта на 700 млн рублей

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и бизнес-шериф Агарагим Кагиргаджиев провели очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».

vk.com/ufa

vk.com/ufa

Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше 700 млн рублей:

– «известная в республике группа компаний по производству продуктов питания и полуфабрикатов» планирует открыть в Уфе брендированный гастромаркет и кафе;

– производство гусеничных тракторов и энергосберегающих почвообрабатывающих и посевных машин;

– новые газозаправочные станции в Уфе;

– создание на территории города всесезонного туристического комплекса на берегу реки Уфа.

Эти проекты позволят создать порядка 200 рабочих мест. Ратмир Мавлиев поручил оказать содействие и представить их на республиканском «Инвестчасе».

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