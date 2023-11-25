Мэрия Уфы одобрила 4 больших инвестпроекта на 700 млн рублей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и бизнес-шериф Агарагим Кагиргаджиев провели очередное заседание в формате «Инвестиционного часа».
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Были рассмотрены четыре проекта на общую сумму инвестиций свыше 700 млн рублей:
– «известная в республике группа компаний по производству продуктов питания и полуфабрикатов» планирует открыть в Уфе брендированный гастромаркет и кафе;
– производство гусеничных тракторов и энергосберегающих почвообрабатывающих и посевных машин;
– новые газозаправочные станции в Уфе;
– создание на территории города всесезонного туристического комплекса на берегу реки Уфа.
Эти проекты позволят создать порядка 200 рабочих мест. Ратмир Мавлиев поручил оказать содействие и представить их на республиканском «Инвестчасе».
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