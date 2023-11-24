Огурцы, помидоры и яйца: в Башкортостане за неделю резко подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (7,7%), помидоры (7%), яйца (6,1%) и свекла (4,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на бананы (2,8%), капусту (2,3%) и сухие молочные смеси для детского питания (2,2%).

Цены на помидоры, огурцы и яйца растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели детские овощные консервы (2,8%), лук (2,6%) и пшено (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.