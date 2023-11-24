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ГИБДД 24-25 ноября проведет массовые проверки водителей в Уфе

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Сегодня, 24 ноября, Госавтоинспекция Уфы предупредила о начале проведения профилактических мероприятий в городе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Рейды пройдут сегодня и завтра и будут направлены «на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».

Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также перевозящих детей с нарушениями требований.

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 64 ДТП, в четырех из них пострадали пять человек, в том числе двое детей. Задержано семь водителей в нетрезвом состоянии.

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