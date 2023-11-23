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При составлении бюджета Башкортостана учитывали, что санкции не отменят до 2027 года

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Сегодня, 23 ноября, на третьем заседании Госсобрания рассмотрели прогноз социально-экономического развития республики до конца 2026 года.

Министр экономического развития Рустам Муратов сообщил о том, что прогноз развития республики составлялся исходя из сценария сохранения существующих тенденций в экономике и неблагоприятных геополитических факторов, то есть в условиях санкций и сложностей с европейскими странами.

«По большинству макроэкономических показателей мы рассчитываем обеспечить устойчивую положительную динамику с опережением среднероссийских темпов», – сообщил Муратов.

Так, прогнозируется, что валовой региональный продукт по итогам 2023 года достигнет 2,3 трлн рублей (+3,2%). А в 2026 году темпы роста ожидают на уровне 6,2%. Таким образом, ВРП увеличится до 3 трлн рублей. Порядка 37 процентов его объема будут формировать отрасли промышленности.

Параметры прогноза учли при формировании проекта республиканского бюджета на 2024-2026 годы, о котором мы писали ранее.

ВРП Башкортостана к 2050 году вырастет до 17 трлн рублей

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