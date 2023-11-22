В Уфе с начала года резко подрожала аренда маленьких квартир

Оказалось, что в этом году ставки значительно выросли, а предложение, напротив, сильно сократилось.

Главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки. Люди все больше предпочитают снимать жилье, нежели покупать собственное, и ищут все более экономичные варианты съема.

Сейчас аренда маленькой студии или однокомнатной малогабаритки в России на 12% дешевле обычной «однушки».

Больше всего она подорожала в Чебоксарах, где ставки поднялись на 45%, а также в Новосибирске (+42,6%) и Челябинске (+41,9%).

Снизились цены с начала года только в Якутске (-6,1%), Ставрополе (-3,9%) и Чите (-2,7%).

В среднем по городам РФ ставки аренды выросли на 16%, до 17 592 рублей в месяц.

Уфа в рейтинге по стоимости аренды таких квартир стоит посередине списка – 15 895 рублей в месяц (37 место), но с начала года она выросла аж на 14,6%.