Популярная парковка в Уфе стала платной

Паркинг работает круглосуточно. На сайте ТРК «Иремель» указано, что есть два тарифа:

«Основной» – на три часа машину можно оставить бесплатно, четвертый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.

«Лояльный» – четыре часа бесплатно, пятый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.

Также вы можете приобрести абонемент: «Дневной» – 1500 рублей в месяц, «Суточный» – 3000 рублей в месяц.