Популярная парковка в Уфе стала платной

Пресс-служба ТРК «Иремель» сообщила о том, что отныне многоуровневая парковка со стороны улицы Бакалинской стала платной.
Паркинг работает круглосуточно. На сайте ТРК «Иремель» указано, что есть два тарифа:
«Основной» – на три часа машину можно оставить бесплатно, четвертый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.
«Лояльный» – четыре часа бесплатно, пятый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.
Также вы можете приобрести абонемент: «Дневной» – 1500 рублей в месяц, «Суточный» – 3000 рублей в месяц.
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