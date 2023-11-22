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Популярная парковка в Уфе стала платной

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Пресс-служба ТРК «Иремель» сообщила о том, что отныне многоуровневая парковка со стороны улицы Бакалинской стала платной.

Паркинг работает круглосуточно. На сайте ТРК «Иремель» указано, что есть два тарифа:

«Основной» – на три часа машину можно оставить бесплатно, четвертый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.

«Лояльный» – четыре часа бесплатно, пятый и последующие часы обойдутся в 100 рублей в час, но не более 500 рублей в сутки.

Также вы можете приобрести абонемент: «Дневной» – 1500 рублей в месяц, «Суточный» – 3000 рублей в месяц.

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